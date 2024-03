1 Die Hütte wurde bei dem Brand stark beschädigt. Foto: Menzler

Am Sonntagmorgen meldete ein Spaziergänger ein Feuer bei der alten Hüterhütte zwischen Sulz am Eck und Deckenpfronn. Die Polizei schließt eine Brandstiftung nicht aus.









Link kopiert



Um 7.27 Uhr am Sonntagmorgen meldete die Leitstelle in Calw der Polizei ein Feuer in der alten Hüterhütte, einer Grillhütte zwischen Sulz und Deckenpfronn. Als Feuerwehr und Polizei am Ort des Geschehens eintrafen, stellten sie den Brandherd im Inneren der Hütte fest, berichtet die Pressestelle der Polizeidirektion in Pforzheim.