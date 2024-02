Was vom brennenden Lastwagen übrig geblieben ist

Die Zugmaschine geriet in Vollbrand.

Ein Lastwagen ist am Donnerstagmorgen auf der L 350 zwischen Schönegründ und Besenfeld in Flammen aufgegangen. Was bislang zu dem Brand bekannt ist.









Um 13.20 Uhr am Donnerstag fahren zwei Abschleppwagen die Schönegründer Steige auf der L 350 hinauf. Auf ihrer Ladefläche transportieren sie das, was von dem Lastwagen übrig geblieben ist, der rund sechs Stunden zuvor, gegen 7.15 Uhr, in Flammen aufging. Die Zugmaschine ist völlig ausgebrannt, ebenso die vordere Hälfte des Anhängers.