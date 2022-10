Abfallcontainer in Rottweil angezündet

1 Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. (Symbolfoto) Foto: Pixabay/Nico Franz

Am Samstagabend wurde gegen 22 Uhr ein brennender Abfallcontainer beim Friedhof in Rottweil gemeldet.















Rottweil - Wie sich laut Mitteilung der Polizei vor Ort herausstellte, ist der Inhalt des Grüngutcontainers mutwillig in Brand gesetzt worden. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer schnell gelöscht werden. An dem Container entstand ein Schaden in Höhe von 300 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf den oder die Brandstifter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil, Telefon 0741 / 477 - 0, zu melden.