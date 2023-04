In Rambervillers in den Vogesen wurde am Dienstagnachmittag die Leiche eines fünf Jahre alten Mädchens entdeckt. Später wurde ein 15-Jähriger alter Jugendlicher festgenommen. Die Ermittler gehen von einem Sexualdelikt aus.

In einer Wohnung in Rambervillers in den Vogesen haben Ermittler am Dienstagnachmittag die Leiche eines fünf Jahre alten Mädchens in einem Müllsack entdeckt. Das Kind war wenige Stunden vorher vermisst gemeldet worden. Als Tatverdächtiger wurde ein 15 Jahre alter Jugendlicher festgenommen, der mit seiner Mutter in der fraglichen Wohnung leben soll.

Vor Kurzem wohl aus dem Heim entlassen

Er soll psychisch auffällig sein und erst vor Kurzem aus einem Heim entlassen worden sein, berichteten am Dienstag mehrere Medien in der Region. Bei der Tat gehe man von einem Sexualdelikt aus, das tote Kind sei unbekleidet aufgefunden worden. Der Jugendliche sei in den vergangenen Tagen mehrfach damit aufgefallen, dass er Kinder in die Wohnung locken und ihnen einen Katze zeigen wollte.

Am Mittwoch gaben die Ermittler weitere Details bekannt. Demnach habe eine Videoüberwachung mitgeholfen, den Tatverdächtigen zu ermitteln. Medienberichten zufolge soll er bereits mehrfach andere Jugendliche gefesselt und sexuell misshandelt haben.

Rambervillers ist eine rund 5000 Einwohner zählende Gemeinde in den Vogesen auf der Höhe von Lahr (Ortenaukreis).