1 Der 31-Jährige wurde von der Polizei direkt ins Gefängnis gebracht. (Symbolfoto) Foto: /Phillip Weingand

Ein 31-Jähriger, der fünf Jahre lang untergetaucht war, ist von Bundespolizisten am Autobahnübergang Rheinfelden geschnappt worden. Der Mann war 2017 unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden.















Fünf Jahre war er untergetaucht, aber nun wurde ein 31-Jähriger von Bundespolizisten am Autobahnübergang Rheinfelden (Kreise Lörrach) geschnappt. Wie die Beamten am Freitag mitteilten, stellten sie die Identität des Mannes bei einer Kontrolle im Rahmen einer Schleierfahndung per Fingerabdruck fest.

Zuvor hatte sich der Mann nicht ausweisen können und falsche Personalien angegeben. Die Überprüfung ergab: Der 31-Jährige war 2017 wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchter Freiheitsberaubung zu einer achtmonatigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Statt die Strafe anzutreten, tauchte er unter. Er wurde direkt von der Grenze zur Schweiz ins Gefängnis gebracht.