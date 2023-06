Am Wochenende startet wieder „Harry’s Full Metal Party“ am Sportplatz in Besenfeld.

Metal-Fans können dort auch übernachten und das Wochenende durchfeiern. Harry’s fast schon legendäre „Full Metall Party“ findet am kommenden Wochenende bereits zum zwölften Mal statt.

Das Festival mit seinen Livebands lockt regelmäßig Metal-Fans aus dem ganzen Land in das ansonsten eher beschauliche Besenfeld. Die können das gesamte Wochenende auf dem Festival verbringen. Die Möglichkeit, dort zu campen, ist im Eintrittspreis enthalten. Einlass ist am Freitag ab 19 Uhr, das Festival endet für die Besucher am Sonntag um 11 Uhr.

Zur Eröffnung der Veranstaltung spielt die Band „Lorenzo Lovegun“ aus Pforzheim Hard Rock, gefolgt von „Skeleton Pit“ aus Aalen, deren Musik die Bezeichnung Thrash Metal am besten beschreibt.

Als dritte Band steht am Freitag seit zehn Jahren regelmäßig Harrys Band „AlleHackbar“ auf der Bühne und präsentiert dort mit ihrem coolen Bühnenauftritt den Heavy Rock n’ Roll. „Godslave“ aus Saarbrücken beendet schließlich den ersten Festivaltag mit ihrem „Positive Thrash Metal“.

Typischer Metal Sound

Am Samstag startet „Draconian Remains“ aus Balingen mit dem typischen Heavy Metal Sound, bevor die Jungs von „The Italian Way“ aus Karlsruhe dem Publikum noch einmal richtig einheizen. Die dritte Band auf der Bühne ist am Samstag „Dust & Bones“ aus Backnang mit allerfeinstem Hard Rock. „Lucifer Star Machine“ aus Hamburg pfeffern dem Publikum gegen Ende „Dirty Rock“ um die Ohren. Die Headbanger unter den Festivalbesuchern kommen schließlich bei „Spitfire-Speed/Thrash“ aus Karlsruhe garantiert auf ihre Kosten.

Die am Samstagnachmittag geplante Pool Party wird von „Smutje & the Galleymen“ aus Bad Wildbad mit lässigem Rock’n’Roll begleitet. Der Eintritt für die Session am Samstagnachmittag ist frei.

Wer Lust hat, sich piercen oder tätowieren zu lassen, der kann auch das tun – Piercer und Tätowierer sind ebenfalls vor Ort. Am Samstagnachmittag gibt es zudem Pizza und ein Mittagessen.

Idee entstand bei Party

Entstanden ist die Idee zu „Harry’s Full Metal Party“ im Jahr 2010 übrigens auf einer Geburtstagsparty. Namensgeber „Harry“ alias Harald Haist hatte dem Vorstand des SC Besenfeld damals vorgeschlagen, doch endlich auch einmal etwas anderes als die sonst üblichen Dorffeste zu veranstalten. „Ein paar Getränke später war der Entschluss gefasst“, sagt Haist, der Gründer des Festivals. Jede Menge Energie, die er daraufhin in die Vorbereitung und Umsetzung mit Unterstützung des Vereins investierte, sorgten schnell für guten Zulauf und seine tolle Resonanz. 2012 gründete Haist deshalb das Unternehmen „Harry’s Metal Events“, um das Ganze zu professionalisieren. Seither vergrößert sich das Festival mit nationalen und internationalen Bands stetig. Am Wochenende erwartet er wieder Besucher aus Deutschland, der Schweiz und Österreich.

Karten gibt es nur noch an der Abendkasse. Tagestickets kosten 17 Euro, Wochenendtickets 33 Euro. Die Camping-Übernachtung ist im Wochenendpreis enthalten. mos