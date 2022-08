2 Die Fans genießen die Musik auf dem Marktplatz. Foto: Breisinger

Balingen - Mit der Intention, die kubanische Lebensfreude in Balingen zu verankern und ihr Land der Öffentlichkeit im Ausland zu präsentieren, traten Rody Reyes & Havanna con Klasse am Mittwoch vor einer großen Kulisse auf dem Balingen Marktplatz auf.

Urlaubsstimmung kam bei den Daheimgebliebenen auf, und der Auftritt war die geeignete Gelegenheit, um wenigstens für drei Stunden aus dem Alltag mit all seinen vielen Sorgen und Nöten zu entfliehen. Mit ihrer unvergleichlichen Mischung aus Salsa, Merengue, Bachata, Son, Regueton und traditioneller kubanischer Musik sorgte die Band schnell für eine volle Tanzfläche unmittelbar vor der Bühne.

Klassiker und Eigenkompositionen

Neben einzigartigen Eigenkompositionen wurden Klassiker vom Buena Vista Social Club wie das Meisterwerk "Chan Chan von Eliades Ochoa oder Polo Montanez gespielt und in der typischen unverwechselbaren Art und Weise der Vollblutmusiker vertont.

In seiner Heimat Kuba ist der charismatische Reyes ein echter Star. Mit seiner Ex-Band Sonoc de las Tunas gewann er den Emiliano Salvador Award für das beste Arrangement kubanischer Musik, der die größte Auszeichnung in diesem musikverrückten Land ist.

Superstar in seiner Heimat Kuba

Havanna con Klasse steht dem Superstar in nichts nach. Als Identifikationsmerkmal wird nicht umsonst die Hauptstadt im Namen getragen, eine Stadt, in der in jeder Ecke die Freude und Lebendigkeit der Musik und der Menschen gespürt und geatmet werden kann. Neben den bei bekannten Instrumenten wie Bass, Saxofon, Querflöte, Trompete und Percussion wurde auch Conga, eine einfellige Fasstrommel, die vor allem in afrokubanischen Jazz weit verbreitet ist, und das kubanische Saiteninstrument Tres, das von der Gitarre abstammt und über drei Chöre und in modernster Ausführung nunmehr nur noch über zwei statt drei Saiten verfügt , verwendet.

Mit Fernseh-Erfahrung

Mit Jorge Antonio Meneses (Congas, Percussion. Gesang), der von 2007 bis 2014 unter anderem in der Harald-Schmidt-Show musikalisch aktiv ist, verfügt ein Bandmitglied über deutsche Fernseherfahrung. Da auch Rody Reyes aufgrund zahlreicher Auftritte ein paar Brocken Deutsch kann, lernten die Besucher unter anderem, dass die Salsa in Kuba auch Casino genannt wird, da sie früher in den alten Casinos der Hauptstadt Havanna zum ersten Mal getanzt wurde. Um den Casino zu würdigen, hatte Reyes & Band auch das gleichnamige Lied im Gepäck.