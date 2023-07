Doch schon zum Turnierauftakt am Donnerstag kommen die Zuschauer voll auf ihre Kosten. Zunächst gehört den regionalen Reitern die Bühne. Diese ermitteln in zwei Prüfungen die Finalteilnehmer für den Donau Cup am Samstag. Auch die Profis greifen am ersten Tag bereits ins Geschehen ein. Sie haben ihre Eröffnungsprüfung für die große und mittlere Tour ab 15.30 Uhr. Danach ist Showtime – ab 20 Uhr dürfen sich die Besucher auf die Straub Opening Party – den großen Showabend – freuen.

Der Freitag

Am Freitag geht es für die Profis schon am Vormittag weiter. Sie reiten dann um die Qualifikation für das Gruppenspringen am Abend, das nach dem Normalumlauf in einem abschließenden Stechen im Preis des Quellenlandes Schwarzwald-Baar-Heuberg entschieden wird.

Der Samstag

Es geht Schlag auf Schlag weiter. Schon am Samstagnachmittag findet mit dem Championat von Donaueschingen die erste Wertungsprüfung zur Bemer Riders Tour statt. Der Samstagabend steht dann im Zeichen der „blauen“ Mauer, die es im BW Bank Springen zu überwinden gilt. Das BW Bank Springen ist gleichzeitig die Qualifikation für das Finale im November in der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle.

Der Sonntag

Am vierten Turniertag stehen die finalen Entscheidungen an. Der Turnierhöhepunkt steigt ab 14. 30 Uhr mit dem Großen Preis der Immenhöfe – gleichzeitig eine Wertungsprüfung für die Bemer Riders Tour. Auch hier wird der Sieger in einem Stechen ermittelt. Eine Youngster Tour für Nachwuchspferde sowie drei Amateurtouren mit verschiedenen Hindernishöhen runden die vier Tage Springsport ab.

Ein weiteres Schmankerl ist noch für den Samstagabend (ab 21 Uhr) vorgesehen, wenn in einer großen Auktion hoffnungsvolle Fohlen unter den Hammer kommen. Bereits am Freitag- und am Samstagnachmittag werden die Fohlen im Parcours kurz präsentiert. Die Tageskarte kostet sieben Euro.

Der Zeitplan

Donnerstag: 7.30 Uhr: Nationale Prüfung CSN Springprüfung Klasse A**, 9 Uhr: Internationale Springprüfung – Amateur Tour, 10 Uhr: Nationale Prüfung CSN Klasse L, 11.45 Uhr: Internationale Springprüfung CSIYH1* für 6 -+ 7-jährige Pferde, 14 Uhr: Internationale Springprüfung CSIAm – Amateur Tour, 15.30 Uhr: Internationale Springprüfung CSI2* – Eröffnungsprüfung.

Freitag:

8 Uhr: Internationale Springprüfung CSIAm – Amateur Tour, 9.30 Uhr: Internationale Springprüfung CSI2*, 13 Uhr: Internationale Springprüfung CSIAm – Amateur Tour, 14.15 Uhr: Nationale Prüfung CSN S – Einlaufprüfung BW-Bank, 15.45 Uhr: Internationale Springprüfung CSIYH1*, 18.15 Uhr: Fohlenpräsentation Deutsches Sportpferd, 18.45 Uhr: Internationale Springprüfung CSIA – Amateur-Tour, 20.15 Uhr: Internationale Springprüfung CSI2* – Gruppenspringprüfung.

Samstag:

8 Uhr: Internationale Springprüfung CSI2*, 10 Uhr: Internationale Springprüfung CSIAmA – Amateur Tour, 11.15 Uhr: Internationale 2-Phasen Springprüfung CSIYH1* – Finale der Youngster Tour, 12.30 Uhr: Nationale Prüfung CSN Springprüfung Klasse L – Finalprüfung Regiotour Donau-Cup, 13.45 Uhr: Internationale Springprüfung CSIAmA Silber – Amateur Tour, 15.15 Uhr: Fohlenpräsentation Deutsches Sportpferd, 15.45 Uhr: Internationale Springprüfung CSI2* BEMER Riders Tour – Championat von Donaueschingen, 18.45 Uhr Nationale Springprüfung CSN S** – Qualifikation BW-Bank Hallenchampionat, 21 Uhr: Fohlenauktion Deutsches Sportpferd – Überflieger auf den Immenhöfen.

Sonntag:

8 Uhr: Internationale 2-Phasen Springprüfung CSIYH1* – Finale der Youngster Tour,

9.15 Uhr: Internationale Springprüfung CSIAm A Silber – Amateur Tour, 10.45 Uhr: Internationale Springprüfung CSI2*, 13 Uhr: Internationale Springprüfung CSIAm A Gold – Amateur-Tour, 14. 30 Uhr: Internationale Springprüfung CSI2* – Großer Preis der Immenhöfe um Weltranglistenpunkte – BEMER Riders Tour -Wertungsprüfung.