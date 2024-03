Auf ein bewegtes Jahr blickte Ferrit Kellouche, der bisherige Vorsitzende der Ringergemeinschaft (RG) Lahr, bei der Hauptversammlung zurück. Künftig wird Artur Derr seinen Posten in dem Verein übernehmen.

Als Höhepunkte hob er den Aufstieg der ersten Mannschaft in die Regionalliga und der Durchmarsch bis zum Vizemeister hervor, erklärt der Verein in einer Mitteilung.

Lesen Sie auch

Weiter berichtete Kellouche vom Stand des Umbaus der alten Kegelbahn in der Kuhbacher Schulturnhalle zur eigenen Trainingshalle. Die Fertigstellung ist im Juli geplant. Der Verein freue sich auf die neuen Räumlichkeiten, auch wenn sie mit hohem finanziellem Aufwand verbunden seien – in der Kasse entstand ein Minus von 20 000 Euro. „Ziel ist es, dieses Minus in diesem Jahr wieder auszugleichen“, so der Verein.

Gewaltprävention trägt Früchte

Kellouche bedankte sich bei der Vorstandschaft und allen Trainern für die geleistete Arbeit. Besonders freute er sich, dass Julian Steinbach und Eduard Kratz künftig als Trainer mit Unterstützung von Andreas Steinbach und Toni Oldak Verantwortung übernehmen. Ein besonderer Dank galt auch Laura Schillinger, der Cheerleader-Trainerin, die mit inzwischen 25 Kindern eine große Bereicherung sei. Die Damengymnastik unter der Leitung von Brigitte Burkart sei aus dem Verein nicht wegzudenken. Sehr erfolgreich sei auch die Jugend des Vereins, für die Andreas Weber, Andreas Doll, Felix Haag und Norbert Schwab viel Zeit investieren würden.

Andreas Weber und Felix Haag berichteten von der Arbeit mit den Bambinis und der Jugend. „Jugendarbeit bedarf finanzielle Unterstützung und viel Geduld, doch die Arbeit macht allen große Freude, wenn man die Fortschritte der Kinder beobachten kann“, so Andreas Weber. Ulrich Trosowski, verantwortlich für das Thema Gewaltprävention, freute sich, dass seine Bemühungen um den Nachwuchs und die Arbeit in Kindergärten und Schulen Früchte tragen würden.

Entlastung des Rechners musste verschoben werden

„Vereinsarbeit und Ehrenamt ist eine große Herausforderung. Es macht viel Arbeit, doch begeistert auch, gemeinsam mit einem starken Team die Weichen für die Zukunft zu stellen“, erklärte Kellouche. Er sei 2005 durch seinen Sohn Patrick Allgeier zum Ringen gekommen, sei sich jetzt jedoch bewusst geworden, dass er beruflich zu stark gebunden sei, um weiterhin Vorsitzender zu bleiben. So wurde der 32-jährige Artur Derr, bisheriger Rechner, zum neuen Vorsitzenden gewählt, Ferrit Kellouche zum Rechner. Derr bedankte sich für das große Vertrauen. Er habe im Verein das Ringen erlernt und sich als Kampfrichter ausbilden lassen. „Nach einigen Jahren Pause beim Ringen übernahm er 2023 erstmals Verantwortung in der Vorstandschaft“, erklärt die RG. Aufgrund einer Umstellung im Belegsystem sei es, laut amtierendem Rechner Derr und Kassenprüferin Katharina Miller, nicht möglich gewesen, die Kasse fertigzustellen. Deshalb konnte auch der Rechner nicht entlastet werden.

Einstimmig wurde sich dafür entschieden, schnellstmöglich zu einer außerordentlichen Versammlung einzuladen, sobald das System umgestellt sei, damit die Entlastung des Rechners erfolgen könne. Die weitere Vorstandschaft wurde einstimmig entlastet. Kuhbachs Ortsvorsteher Norbert Bühler bedankte sich bei allen Verantwortlichen für die Vereinsarbeit. Er freue sich auf die neue Saison.

Ehrungen

Als erste Amtshandlung als neuer Vorsitzender ehrte Artur Derr die langjährigen Mitglieder des Vereins. Geehrt wurde Horst Meyer-Lühmann für 62 Jahre Mitgliedschaft, Franz-Josef Fischer für 61 Jahre, Fridolin Steger für 51 Jahre, Willi Blage für 48 Jahre, Andreas Schüssele für 45 Jahre sowie Georg Beck und Gerd Schüssele für jeweils 34 Jahre Mitgliedschaft bei der RG Lahr.