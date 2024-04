1 Die Teilnehmer der fünften Staffel der preisgekrönten Comedy-Show "LOL: Last One Laughing". Foto: Frank Zauritz/Amazon Prime Video/dpa

Achtung, Spoiler: Es war einfach zu witzig für Ina Müller. Die Moderatorin konnte sich das Grinsen nicht einfach nicht verkneifen. «Das ist natürlich scheiße, klar», so die 58-Jährige.









München - In der Amazon-Show "LOL - Last One Laughing" dürfen Prominente nicht lachen. Wie schwer das ist, hat Moderatorin Ina Müller in der aktuellen, fünften Staffel früh zu spüren bekommen. Die 58-Jährige flog schon nach rund einer Stunde aus der Show, weil sie zuvor zweimal gegrinst hatte.