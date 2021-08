4 Saxofonist Sebastian Hofer sorgt für den letzten Schliff, wenn DJ Marius Griesser alias The Ger-Man auflegt. Foto: © Ralf Graner Photodesign

Ferienzauber: Im Biergarten unterm Wasserturm gibt es spontan eine Zugabe mit "Papis Pumpels"

Das ist eine Riesenüberraschung: Der Rottweiler Ferienzauber – am Sonntagabend sollte er eigentlich beendet sein – geht kurzfristig in die Verlängerung. Am Donnerstag, 19. August, spielen »Papis Pumpels« unterm Wasserturm.

Rottweil (kw). "Das ist ein wirklich toller Ausklang", schwärmt Ferienzauber-Geschäftsführer Mike Wutta. Die Band ist schon mehrmals beim Ferienzauber aufgetreten und hat stets für Stimmung gesorgt. Die neue Corona-Verordnung, die am Montag in Baden-Württemberg in Kraft tritt, lässt die Veranstaltung zu.

Das MUM-Team hat innerhalb von zwei Tagen das fast Unmögliche möglich gemacht. Am Donnerstag habe man sich erstmals mit dieser Idee befasst. Viele Telefonate seien am Freitag geführt worden, bis dann alles klar gewesen sei, verrät Wutta. Musiker der Schlager-Kultband unterbrechen für diesen Auftritt extra ihren Urlaub. Auch mit der Stadtverwaltung habe man sich darüber intensiv ausgetauscht. Die gesamte Infrastruktur stehe am Donnerstag noch zur Verfügung. Auch dies sei eine wichtige Voraussetzung gewesen.

Schon jetzt kann man beim MUM-Verein mit der Resonanz auf diesen ganz besonderen Ferienzauber äußerst zufrieden sein. Zwischen 17 000 und 18 000 Besucher haben die Veranstaltungen unterm Wasserturm besucht. Der Sonntag und der Verlängerungstag seien da noch nicht eingerechnet. "Vielleicht knacken wir noch die 20 000er-Marke", meint der Geschäftsführer.

Gleichwohl seien diesmal – das betont er ausdrücklich – nicht die Besucherzahlen und die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse im Mittelpunkt gestanden: "Wir wollten ein Zeichen setzen und zeigen, was unter diesen Bedingungen machbar ist."

Als kleines Pilotprojekt sieht der Geschäftsführer den diesjährigen Ferienzauber. Die MUM-Verantwortlichen freuen sich über die vielen positiven Rückmeldungen. Die Besucher hätten sich riesig gefreut und das Stück Normalität genossen. Dabei hatte sich der Verein erst Anfang Juli dafür entschieden, den Ferienzauber in abgespeckter Form unter Einhaltung der Corona-Bestimmungen durchzuführen. Zuvor hatte man sich mit der Stadt Rottweil abgestimmt. Nach so vielen Jahren, so Wutta, "besteht da ein gegenseitigen großes Vertrauen, man muss halt miteinander reden".

Das Konzept mit dem "umsonst & draußen"-Programm habe gepasst, sind sich die Verantwortlichen einig. Die regionalen Künstler hätten sich nach der 18-monatigen Pause auf den Auftritt gefreut.

Gelobt wird das Publikum für seine Disziplin. Die Gäste hätten sich recht verantwortungsvoll gezeigt. Maximal 1500 Besucher wurden eingelassen. Am Samstagabend war diese Zahl bereits um 19.30 Uhr erreicht.

Zwangsweise hatte es pandemiebedingt diesesmal Änderungen gegeben. Das Zirkuszelt fehlte. Dafür bot der große Magic-Sky-Schirm mit 24 Metern Durchmesser den Besuchern des Biergartens Schutz. "Es kann sein, das wir das eine oder andere zukünftig übernehmen", räumt Wutta ein.n Das Konzert mit "Papi Pumpels" beginnt am Donnerstag, 19. August, um 19 Uhr. Ab 17 Uhr startet das "Warm-up" mit einem DJ. Karten gibt es an der Abendkasse. Der Eintritt kostet zehn Euro. Es gilt die 3-G-Regelung.