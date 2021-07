1 Donnerstags bis sonntags öffnet am Wasserturm der Ferienzauber-Biergarten. (Archivfoto) Foto: Schnekenburger

Vom 29. Juli bis 15. August gibt es am Rottweiler Wasserturm jeweils donnerstags bis sonntags Ferienzauber mit Biergarten und Musik im Freien.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Rottweil - Zwei Jahre in Folge ganz ohne – das konnten sich die Macher des Rottweiler Ferienzaubers dann doch nicht vorstellen. Nachdem Anfang Juni die kostenpflichtigen Veranstaltungen auch für 2021 abgesagt worden waren (wir berichteten), hat sich der Vorstand des MUM-Vereins laut Pressemitteilung dazu entschieden, angesichts steigender Impfquote und sinkener Inzidenzen den Freunden des Rottweiler Sommer-Festivals vom Donnerstag, 29. Juli, bis Sonntag, 15. August, zumindest am Wasserturm ein "umsonst & draußen-Konzept" anzubieten.

Ferienzauber-Geschäftsführer Mike Wutta freut sich, dass es nun doch noch klappt. "Wir waren uns im Vorstand und Ferienzaubergremium einig, dass wir trotz eines zu erwartenden Minus, durch höheren Aufwand bei geringeren Einnahmen, der Rottweiler Bevölkerung ei Stück Normalität zurückgeben möchten."

Nicht nur mit dem Herz, sondern auch mit dem Kopf entscheiden

Als Zeichen, wie schwer den Festivalmachern diese Entscheidung gefallen ist, verweist Reiner "Archie" Armleder vom MUM-Vorstand darauf, wie lange sie sich dafür Zeit genommen haben. "Wir mussten aber natürlich nicht nur mit dem Herz, sondern auch mit dem Kopf entscheiden."

In diesem Zeitraum soll der Biergarten donnerstags bis sonntags geöffnet sein und zudem ein Musikprogramm geben, das demnächst auf der Internetseite des Ferienzaubers zu finden sein dürfte.

In der Pressemitteilung weisen Armleder und Wutta darauf hin, dass es natürlich "in diesem Jahr einige Änderungen zu dem bisher bekannten Konzept geben", das Ferienzauber-Feeling aber so gut wie möglich umgesetzt werde. Alles werde im Freien, also im Biergarten stattfinden. Und für Besucher gelte die 3G-Regel. Vor Ort werde es eine Testmöglichkeit geben, jedoch raten die Veranstalter dazu, sich gegebenenfalls vorab testen zu lassen, da es am Wasserturm mitunter zu Wartezeiten kommen könnte. Und: Auf Laufwegen sowie beim Anstellen soll Maske getragen werden. Wutta: "Es wird ein etwas anderer, aber sicher sehr besonderer Ferienzauber."