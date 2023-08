Da staunt die kleine Sophie nicht schlecht: Der große Zauberer hat vor ihren Augen gerade eine Seifenblase in eine Glaskugel verwandelt.

Als er daraus im Handumdrehen auch noch einen Lolli werden lässt, ist das Glück der Fünfjährigen perfekt.

Am Freitagnachmittag kamen rund 50 kleine und große Personen, um das Zauberprogramm des aus dem Europapark bekannten Zauberers „Oguz“ zu erleben und hernach mit Carola Hummel zu basteln. Auch am Sonntag war wieder ein Magier im Klosterhof zu Gast. Tilo Schoppe zeigte seine Illusionen.

Vielseitige Ferien

1973 veranstaltete der damalige Stadtjugendpfleger Dieter Sirringhaus das in der Stadt erste Kinderferienprogramm mit dem Anspruch, den daheimgebliebenen Kindern sechs Wochen lang und an jedem Tag der Woche abwechslungsreiche Sommerferien zu bieten. Seither verging kaum ein Sommer, in dem der heute 76-jährige nicht für Kinder da war.

Diesmal nur drei Wochen

Damals wie heute war das umfangreiche Angebot nur mit Hilfe ehrenamtlicher Helfer zu schaffen. Die sind inzwischen allerdings nicht mehr so zahlreich zu finden, weshalb Sirringhaus’ „Sommerzauber“ im Klosterhof in diesem Jahr erstmals nur drei Wochen dauert.

Sechs Personen pro Nachmittag brauche man, um das Programm stattfinden lassen zu können, rechtfertigt das der Vorsitzende des Jugendförderungswerkes, Gunnar Frey, der in der ersten Woche selbst vor Ort war und dafür Urlaubszeit opferte.

Nach der ersten Woche fällt sein Urteil durchwachsen aus – wie kürzlich das wechselhafte Wetter. Mit bis zu 100 Besuchern pro Nachmittag sei man zwar zufrieden gewesen, hoffe aber für die nächsten zwei Wochen mit mehr Zulauf.

Täglich geöffnet

Das Außengelände des Klosterhofes, das sich Villingen und Schwenningen befindet, ist täglich von 14 bis 18 Uhr geöffnet und wurde für den „Sommerzauber“ in einen riesigen Spielplatz verwandelt. Neben einer 16 Meter langen Rollenrutsche, einer Hüpfburg und einem großen Trampolin, können sich kleine und auch größere Kinder auf der Reit- und der Go-Kartbahn, auf einem kleinen Karussell, mit übergroßen Schaumstoff-Bausteinen Legosteinen und – ganz neu – in Booten auf echtem Wasser vergnügen.

Programm auch im Saal

Innen im Veranstaltungssaal wird täglich von 15 bis 16 Uhr ein Bühnenprogramm geboten. Montags greift Zauberer und Puppenspieler Dieter Sirringhaus selbst zum Zauberstab, mittwochs kommt er mit Kasperl, Seppel und Bello. An jedem Dienstag steigt eine Mitmachparty mit Jürgen Fröschlin, der Donnerstag gehört Carola Hummel und ihrer Tochter Carina, die Bastelaktionen und ein Kinderfest veranstalten.

Am kommenden Freitag gibt es ein Wiedersehen mit dem Zauberer „Oguz“, dessen Blumen zum Wachsen nicht nur Wasser, sondern auch Kaffee brauchen. Samstags unterhält Clown Knöpfle alias Markus Lauffer Klein und Groß. Gezaubert wird auch am Sonntag, 27. August. Da steht die „Michter Toscana Zaubershow“ auf dem Programm. Und am 3. September steigt eine große Abschlussparty. Doch bis dahin gilt es, noch zwei Wochen lang den täglichen „Sommerzauber“ am Klosterhof zu genießen.

Eintrittspreis

Der Eintritt in den Klosterhof und auf das Freigelände kostet pro Nase fünf Euro.