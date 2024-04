1 In Tennenbronn steht eine Felsberäumung an. Foto: Dold

Zu einer halbseitigen Straßensperrung kommt es in Tennenbronn am 2. und 3. Mai an der L 175. An der Auffahrt Richtung Ramstein im Bereich des Gebäudes Berneck 99 überprüft die Firma Sachtleben Bergbau den Felsen an der Straße auf Risse und lose Felsstücke. Eine Vollsperrung der Zufahrt zu Ramstein (Schotterwerk Uhl, Höfe) sei nicht erforderlich. Das teilte Hannes Herrmann als Sprecher der Stadt Schramberg mit. Hintergrund sei, dass Regen, Schnee und Frost manchmal dafür sorge, dass sich kleinere Stücke Gestein am Felsen lösen und herabfallen. Diese sollen nun entfernt werden.