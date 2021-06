Zahlreiche Notrufe Heftige Unwetter in Bayern und Hessen

Starkregen, Gewitter und Stürme, dicke Hagelkörner: Das droht einigen Regionen in Südbayern in der Nacht zum Mittwoch. Am Vorabend gab das Wetter bereits einen Vorgeschmack - mit Folgen für den Bahnverkehr.