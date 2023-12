Der Firmeninhaber bedankte sich damit für ein weiteres erfolgreiches Jahr der Unternehmensgruppe Fischer. Gute Gründe für ein gemeinsames Weihnachtsdorf zum Jahresabschluss gab es bei Fischer zur Genüge. Dafür kamen rund 1600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von allen deutschen Standorten in Tumlingen zusammen.

„Ohne die Menschen in unserem Unternehmen, ohne ihre Ideen und ihre hervorragende Arbeit wäre unser gemeinsamer Erfolg gar nicht möglich“, sagte Klaus Fischer. „So ist das Weihnachtsdorf auch ein Dankeschön an alle. Für alles, was sie 2023 für unser Unternehmen geleistet haben.“

Ein Jahr voller Höhepunkte

Beim Blick zurück auf das Jahr gibt es zahlreiche Höhepunkte. So startete Fischer Anfang 2023 mit Jürgen Klopp, einem der erfolgreichsten Fußballtrainer der Welt, als neuem Markenbotschafter eine breit angelegte Kampagne.

Vor wenigen Wochen begann eine zweite Kampagne. Außerdem erhielt das Unternehmen wieder zahlreiche Preise und Auszeichnungen. Darüber hinaus beging man in diesem Jahr gemeinsam das 75-jährige Firmenjubiläum.

Besonders dankte Fischer der Dorfgemeinschaft Hörschweiler, die dem Tumlinger Unternehmen ihre Stände zur Verfügung stellte. Der Musikverein Salzstetten stimmte alle Fischer-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit seinen Liedern auf die Weihnachtszeit ein. An über 30 festlich geschmückten Ständen gab es Weihnachtsgeschenke, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Teil selbst hergestellt hatten.

Zudem konnten in einem Fotobox-Wohnwagen Erinnerungsfotos an das Mitarbeiterfest geschossen werden. Darüber hinaus wurden alle Gäste mit reichlich gutem Essen und mit Getränken versorgt. Selbstverständlich auch mit weihnachtlich duftendem Punsch und Glühwein. Die Unterhaltungsband „Fresh & Cool“ und „DJ Dnice“ sorgten bis in den Abend hinein im Betriebsrestaurant und Teilelager des Unternehmens für gute Stimmung.

„Der wichtigste Erfolgsfaktor in unserem Unternehmen sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit ihnen gemeinsam unser Weihnachtsdorf zu feiern und gute Gespräche zu führen, das war ein sehr schöner Jahresabschluss für uns alle in unserem Unternehmen“, sagte Klaus Fischer.