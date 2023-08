Der Landkreis Calw hat einen neuen Fußballverein: Der FC Schömberg-Luchse startet in der neuen Saison in der Pforzheimer Kreisklasse C. Ausgetragen werden die Heimspiele auf dem Sportplatz in Unterreichenbach. Doch was hat es mit dem ungewöhnlichen Namen auf sich?

Devid Detlov bringt es kurz und knapp auf den Punkt: „Wir sind eine sehr junge Truppe, die sehr ambitioniert ist“, sagt der Vorsitzende des FC Schömberg-Luchse, der im Februar gegründet und in der neuen Saison in der Pforzheimer Kreisklasse C auf Punkte-Jagd gehen wird. Das Saisonziel: „Natürlich, jeder strebt den Aufstieg an. Ob es am Ende klappt, werden wir sehen.“

Doch woher kommt der ungewöhnliche Name? Detlov erklärt: „Wir saßen bei der Vereinsgründung zusammen und haben uns einen Namen überlegt. Dann hat einer vorgeschlagen, dass wir uns nach einem Tier benennen. Das fanden alle gut. Wir haben nachgeschaut, welche Tiere im Schwarzwald so leben. Und weil wir uns keinem bestimmten Ort zuordnen wollten, nannten wir uns FC Schwarzwald-Luchse.“

Der WFV spielt nicht mit

Den Namen akzeptierte allerdings der Württembergische Fußballverband nicht. Den habe man laut Detlov als neuer Verein zunächst aufsuchen müssen, da der Kreis Calw erst einmal automatisch Württemberg zugeordnet wird. Detlov erklärt: „Der WFV meinte, dass der Vereinsname einem Ort zugeordnet sein muss. Da fast alle Gründungsmitglieder aus Schömberg kommen, haben wir uns dann in FC Schömberg-Luchse umbenannt.“ Nachdem der WFV grünes Licht gegeben hatte, konnten die Luchse den Antrag stellen, zum Badischen Fußballverband und damit in den Kreis Pforzheim zu wechseln – wie etwa auch der TSV Schömberg.

Staffel 3 statt Staffel 2

Und noch etwas ist ungewöhnlich: Die Luchse werden nicht der Staffel 2 der Kreisklasse C angehören, in dem alle anderen Vereine aus dem Kreis Calw – der TSV Schömberg II, der 1.FC Calmbach II, der FV Wildbad II, die SG Oberes Enztal II, die SF Dobel II, der VfL Höfen II und die SG Neusatz/Rotensol – spielen, sondern der Staffel 3. In ihr sind unter anderem Viktoria Enzberg II, der FV Öschelbronn II und Phönix Würm vertreten. „Wir würden auch gerne in der Staffel 2 spielen, aber wir wurden halt einfach in die Staffel 3 eingeteilt“, meint Detlov.

Ihre Heimspiele tragen die Schömberg-Luchse auf dem Sportplatz in Unterreichenbach aus, auf dem ansonsten derzeit kein regulärer Spielbetrieb stattfindet. Detlov: „Wir sind sehr glücklich, dass uns der 1.FC Unterreichenbach den Platz zu Verfügung stellt. Man ist uns auch bei der Miete sehr entgegengekommen.“ Auf dem Unterreichbacher Sportplatz findet außerdem das Training der Luchse statt. Wer sich ihnen anschließen möchte, kann dort vorbeikommen. Detlov: „Wir suchen weiter neue Spieler.“

Kader von 25 Spielern

Trotz Suche: In die erste Saison geht der neue Verein mit einem sehr breiten Kader von 25 Spielern. „Den brauchen wir auch, das haben wir in den ersten Spielen schon gesehen. Jetzt in der Urlaubszeit sind einfach viele Spieler nicht da“, sagt Detlov. Dreimal sind die Luchse in ihren hellblauen Trikots schon aufgelaufen, alle drei Partien wurden verloren: In den Testspielen setzte es Niederlagen gegen die SG Oberes Enztal (2:7) und die A-Junioren des 1.CfR Pforzheim (0:6). Hinzu kam das Aus im Pforzheimer Kreispokal gegen den ASV Arnbach (1:4).

Team muss sich noch finden

Klar: Als neu gegründete Mannschaft sind die Luchse nicht richtig eingespielt. Das Team muss sich noch richtig finden, Abläufe besser abstimmen. Über die eigene Mannschaft sagt Detlov: „Wir haben zu 90 Prozent Spieler, die ihre Kickschuhe eigentlich schon an den Nagel gehängt haben.“ Einen überalterten Kader haben die Luchse jedoch nicht – im Gegenteil. Der Vorsitzende rechnet vor: „Wir haben einen Altersdurchschnitt von 21,6 Jahren. Und der wird sogar von zwei Über-50-Jährigen hochgezogen. Einige von unseren Spielern könnten sogar noch in der A-Jugend spielen, aber in ihren früheren Vereinen passt es einfach nicht mehr.“

Generalprobe in Höfen

Weiter geht es bei den Luchsen mit einem Testspiel am 15. August (19 Uhr) beim VfL Höfen – die Generalprobe für den Liga-Start. Am ersten Spieltag der Kreisklasse C am 20. August hat der neue Verein jedoch spielfrei. Die Punktspiel-Premiere erfolgt somit erst am 27. August (11 Uhr) beim FSV Buckenberg III. Das erste Heimspiel in der Kreisklasse C bestreiten die Luchse dann am 17. September (15 Uhr) gegen Viktoria Enzberg II.