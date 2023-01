1 Der Turniersieg der Villinger U21 in Gosheim wurde reichlich belohnt. Foto: Betz

Gemeinsam werden die Oberliga-Mannschaft und die Verbandsliga-U21 des FC 08 Villingen am Donnerstag (18.30 Uhr) die Vorbereitung auf die Restsaison starten. Möglich ist, dass es noch personelle Veränderungen gibt.















"Da auch U21-Spieler beim ersten Testspiel beim VfB Stuttgart II (Samstag, 14 Uhr) dabei sein sollen, steigen auch wir schon am Donnerstag ein", ist U21-Trainer Daniel Miletic gespannt, welche Talente Oberliga-Coach Marcel Yahyaijan zum Vorbereitungsspiel beim Regionalliga-Siebten mitnimmt. Miletic geht davon aus, dass am Donnerstag alle Mann an Bord sind. "Ich weiß von keinem Spieler, der sich bisher abgemeldet hat." Am Donnerstag ist auch Cheftrainer Marcel Yahyaijan von seiner Hochzeitsreise zurück im Schwarzwald.