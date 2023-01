1 Die Nullachter starteten am Donnerstagabend im heimischen Friedengrund in die Vorbereitung auf die Oberliga-Restsaison. Unser Bild zeigt eine Koordinationsübung. Die äußeren Bedingungen waren hervorragend. Foto: Michael Kienzler

Aufgalopp für die Oberliga-Restsaison! 08-Trainer Marcel Yahyaijan bat am Donnerstagabend zum ersten Training des Jahres. Bereits am Samstag (14 Uhr/VfB-Clubzentrum) bestreiten die Nullachter beim VfB Stuttgart II einen Test.















"Die ersten beiden Einheiten, also auch das Training am Freitag, finden zusammen mit unserer U21 statt", will der Villinger Coach auch einige Talente des Verbandsliga-Teams mit zur ersten Formüberprüfung bei der Bundesliga-Reserve nehmen. "22 Spieler sind wohl in Stuttgart dabei, alle sollen 45 Minuten lang zum Einsatz kommen", will Marcel Yahyaijan in der Pause komplett durchwechseln. "Das wird eine erste Standortbestimmung, wobei das Ergebnis nach zwei Einheiten nicht die große Rolle spielt. Es geht um die Erkenntnisse, die wir dann für die weitere Vorbereitung nutzen können."