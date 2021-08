FC 08 Villingen vs. Denzlingen

1 Der Nullachter Hadi Karaki plagt sich mit Problemen am Sprunggelenk herum. Foto: Eich

Topspiel im Friedengrund! Die Villinger U21 erwartet am Sonntag einen der Meisterschafts-Mitfavoriten. Die Ziele der beiden 08-Trainer Mustafa Gürbüz und Daniel Miletic bleiben aber gleich: "Wir wollen auch gegen Denzlingen gewinnen, mutig spielen und es diesem starken Gegner so schwer wie möglich machen."

Da beide Mannschaften spielerische Klasse besitzen und fußballerische Lösungen auf dem Platz bevorzugen, ist mit einem "sehr interessanten Match zu rechnen. Wir freuen uns darauf und wissen zugleich, dass der FCD eine Herausforderung darstellt, weil die Denzlinger über eine erfahrene Mannschaft verfügen", so die lobenden Worte über den Ex-Oberligisten.

Dieser setzte sich am Mittwochabend im Cup beim Lahrer SC durch (4:1) und steht damit im SBFV-Pokal-Viertelfinale. Denzlingen absolvierte bereits sechs Pflichtspiele (vier im Pokal), die alle gewonnen wurden. Torjäger Tim Lettgen traf dabei in jeder Partie. Er erzielte bereits zehn Treffer.

Welchen Plan verfolgen die Villinger Coaches für das Spitzenspiel?

In Villingen schlägt zudem ein alter Bekannter auf: Trainer Milorad Pilipovic. Der Ex-Profi des SC Freiburg und des Karlsruher SC war einst selbst Coach des FC 08. "Ich kenne Milo schon lange, wir tauschen uns immer mit Informationen zu den Gegnern aus", erklärt Daniel Miletic. Kollege Gürbüz weiß natürlich, "dass Denzlingen uns ernst nimmt, weil Pilipovic uns in Auggen beobachtet hat".

Welchen Plan verfolgen die Villinger Coaches für das Spitzenspiel? "Denzlingen hat noch keinen Gegentreffer kassiert. Wir wollen mutig nach vorne spielen und versuchen die harte Arbeit im Training, in dem die Jungs immer bis an ihre Grenzen gehen, im Spiel umzusetzen. Wir wollen uns Chancen erspielen und ein schönes Duell abliefern, das hoffentlich bis zum Ende spannend bleibt", so Gürbüz.

Nie die gleiche Elf auf dem Feld

"Auf dem Papier ist Denzlingen natürlich der Favorit, technisch ist das der bisher stärkste Gegner. Sie haben ein komplexes Spiel, Ideen wie sie agieren", wissen die 08-Trainer aber noch nicht, wie es in Sachen eigener Startelf aussieht. "Leider haben wir nie die gleiche Elf auf dem Feld. Dafür haben wir einen breiten Kader. Jeder junge Spieler darf sich zeigen."

Fehlen werden der U21 am kommenden Sonntag Hadi Karaki (Probleme am Sprunggelenk) und Vitus Vochatzer (Sprunggelenk-Verletzung). Hinter dem Einsatz von Nils Janz steht noch ein Fragezeichen. Dafür kehren drei erfahrene Akteure aus dem Urlaub zurück: Fabio Chiurazzi, Tim Zölle und Fabio Liserra.