FC 08 Villingen: Unser Zwischenzeugnis für die Spieler des Oberligisten – es gibt eine 1,0

1 Zwei Dauerbrenner: Marcel Sökler und Ergi Alihoxha (rechts) waren in allen 20 Spielen dabei. Foto: Marc Eich

Der FC 08 beendet nach dem 2:1 in Bietigheim das Fußball-Jahr 2023 auf dem starken zweiten Oberliga-Platz. Zeit für eine Zwischenbilanz. Das sind unsere Schulnoten für die Villinger Spieler.









Link kopiert



Insgesamt kamen in den 20 Saisonpartien – laut fussball.de – 22 Spieler zum Einsatz. Diese erzielten 54 Tore – Rekord in der Oberliga BW. Torwart Dennis Klose, der – wie Marcel Sökler, Tim Zölle, Ergi Alihoxha und Georgios Pintidis – in allen Liga-Spielen dabei war, kassierte 30 Gegentore. Am Ende sprangen starke 41 Punkte heraus.