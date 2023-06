1 Die Nullachter setzen in Emmendingen auch auf die lautstarken Fans. Foto: Michael Kienzler

Es gibt zunächst Reis mit gedämpftem Gemüse – doch die Nullachter haben Heißhunger auf einen Glaspott. Am Samstag (14.15 Uhr, Emmendingen) will der südbadische Rekordpokalsieger zum elften Mal den Cup in die Höhe stemmen. Der SV Oberachern hat etwas dagegen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Wenn es am Samstag (14.15 Uhr, Liveticker auf www.schwarzwaelder-bote.de/sport) im Emmendinger Elzstadion gegen den Oberliga-Rivalen SV Oberachern geht, dann haben die Nullachter alles dafür getan, um die starke Pokalbilanz auszubauen. „Wir sind in allen Bereichen perfekt vorbereitet“, ist Coach Reiner Scheu so auch vor einer möglichen Verlängerung bei hochsommerlichen Temperaturen nicht bange. „Für eine optimale Vorbereitung ist gesorgt“, hofft Teammanagerin Larissa Betz, dass die Spieler nun die sportlichen Vorgaben umsetzen.