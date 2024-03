1 Aufgepasst: Alexander Aschauer (links) hat schon zwölf Treffer für Gmünd erzielt. Foto: Eibner/Drofitsch

Der FC 08 braucht am Samstag (15.30 Uhr) im Oberliga-Verfolgerduell mit Gmünd einen Dreier, um dem Spitzenduo aus Großaspach und Göppingen auf den Fersen zu bleiben. Doch der Aufsteiger hat die Villinger schon einmal geärgert.









Der Tabellenvierte aus Gmünd sollte dagegen beim Tabellendritten aus dem Friedengrund gewinnen, will er nicht die Aufstiegschancen schon am 23. Spieltag wohl endgültig begraben. Schon ist aber das falsche Wort. Natürlich hatte der so starke Aufsteiger, der fünf Punkte Rückstand auf die Nullachter hat, überhaupt nicht damit gerechnet, dass er so lange im Aufstiegsrennen ernsthaft mitmischt. Zlatko Blaskic hatte im Vorfeld der Runde den Klassenerhalt als Ziel ausgegeben.