1 Villingens Top-Torjäger Marcel Sökler hat gute Angebote für einen sofortigen Wechsel. Er sagt aber auch: „Der FC 08 ist für mich erster Ansprechpartner.“ Foto: Eibner/Tobias Baur

Namhafte Clubs sind an ihm für einen sofortigen Wechsel dran. Der Stürmer lässt seine Zukunft offen. Denis Stogiannidis und Reinhard Warrle blicken auf die Verpflichtung von Mario Klotz zurück.









Wird Villingens großer Unterschiedsspieler Marcel Sökler in der Restsaison noch das 08-Trikot tragen? Ausgerechnet Villingens Direktkonkurrent in der Oberliga im Rennen um den Regionalliga-Aufstieg, die SG Sonnenhof Großaspach, sowie auch Drittligist Waldhof Mannheim sind an ihm dran.