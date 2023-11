FC 08 Villingen Oberliga: Doppelspitze sticht auch beim 5:1 im Derby gegen den FC Denzlingen

1 33. Minute: Dominik Emminger bejubelt bei Schneefall das 2:0 der Nullachter. Foto: Marc Eich

Viel besser kann man sich nicht von den heimischen Fans verabschieden. Der FC Villingen entschied das Oberliga-Derby gegen den FC Denzlingen am Samstag mit 5:1 (2:0) für sich. Die Festung Friedengrund konnte also auch im neunten Saison-Heimspiel, dem letzten des Jahres 2023, nicht gestürmt werden.









Neun Heimspiele, nun acht Siege, ein Unentschieden, 25 Punkte, 34:8 Tore – der FC 08 ist weiter die Heimmacht der Oberliga BW. Der Aufsteiger aus Denzlingen, ohne den an der Wade verletzten Ex-Nullachter Erich Sautner angetreten, versuchte in der MS Technologie-Arena viel, doch die Nullachter fuhren am 19. Spieltag am Ende verdient die Saisonpunkte 36, 37 und 38 ein.