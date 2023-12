FC 08 Villingen: Nullachter verabschieden sich mit 2:1-Sieg in die Winterpause

1 Gabriel Cristilli bejubelt seinen Treffer zum 2:0. Foto: Eibner-Pressefoto/Silas Schuelle

Der FC 08 Villingen hat sich mit einem 2:1-Sieg in Bietigheim-Bissingen in die Winterpause verabschiedet. Ein Wermutstropfen ist der Platzverweis für Kapitän Tevfik Ceylan.









Als eine von nur sechs Mannschaften war der FC 08 Villingen am Samstagnachmittag im Einsatz. Sowohl die Partie am Freitagabend zwischen Nöttingen und Offenburg als auch die Spiele in Holzhausen, Denzlingen, Gmünd und Pforzheim fielen dem Wetter zum Opfer. In Bietigheim-Bissingen hingegen konnte gespielt werden. Und: Mit den winterlichen Verhältnissen auf dem Kunstrasen schienen die Nullachter besser zurechtzukommen. So gelang es Villingen, sich mit einer Serie von fünf ungeschlagenen Spielen in die Winterpause zu verabschieden.