1 08-Spielführer Dragan Ovuka (links) setzt sich in dieser Szene gegen den Dorfmerkinger Leon Gunst durch. Foto: Sigwart

FC 08 Villingen – Spfr. Dorfmerkingen 1:3 (0:1). Rückschlag für die Nullachter! Die Villinger kassierten am Samstag eine überraschende Heimniederlage gegen Dorfmerkingen. Marcel Yahyaijan verlor also das Trainerduell der Generationen.















"Das war heute gar nichts. Ich muss mich für diese Leistung bei den Zuschauern entschuldigen", war der 29-jährige Coach der Nullachter nach der verdienten Niederlage sichtlich enttäuscht. Helmut Dietterle, der 41 Jahre ältere Coach der erstmals in dieser Saison in der Fremde erfolgreichen Dorfmerkinger, meinte nach dem dritten Sieg seiner Mannen: "Das war von der ersten bis zur letzten Minute eine starke Mannschaftsleistung. Der Sieg geht in Ordnung."

Personal & Taktik

Marcel Yahyaijan hatte im Vergleich zum 1:0-Erfolg in Ravensburg seine Startelf nicht umgestellt. Der 08-Trainer setzte also wieder auf eine Dreierkette in der Defensive, die zunächst Frederick Bruno, Jonas Busam und Mauro Chiurazzi bildeten. Anthony Mbem-Som und Kapitän Dragan Ovuka agierten als Doppelsechs. Patrick Peters und Lhadji Badiane waren wieder fit, saßen aber zunächst auf der Bank.

Chancen & Tore

Die 380 Zuschauer sahen einen FC 08, der nach einer "guten Trainingswoche" und dem 1:0-Sieg in Ravensburg der große Favorit war. Doch gegen bissige Dorfmerkinger wurden die Villinger dieser Rolle nie gerecht. Dorfmerkingen kaufte der Yahyaijan-Elf von Beginn an den Schneid ab, ließ über die am Ende 93 Minuten nur echte Chancen von Erich Sautner (25./Pfostenschuss) und Nedzad Plavci (28.) zu. Sonst hatte Torwart Christopher Junker einen ruhigen Tag. Beim überraschenden 1:1-Ausgleich von Thomas Kunz, wie Patrick Peters, Nico Tadic und Lhadji Badiane in der zweiten Halbzeit eingewechselt, war der Sportfreunde-Keeper chancenlos. Der Nullachter, zuvor – wie viele seiner Teamkollegen – vor allem mit Fehlpässen aufgefallen, hatte in der 80. Minute aus rund 35 Metern via Innenpfosten per Traumtor getroffen. Es passte aber zur in allen Mannschaftsteilen schwachen Leistung, dass die Nullachter den Punkt nicht über die Ziellinie brachten, sondern Onur Mutlu (83.) und Timo Zimmer (88.) bei ihren Kontertreffern die Villinger teilweise noch wie Schuljungs aussehen ließen. Kurz vor der Pause hatte zuvor der starke Marc Gallego Vazquez (45.) die Bemühungen der Dorfmerkinger mit der 1:0-Fühung belohnt. "Zur Halbzeit hätte ich alle Spieler, ich nehme nur Kapitän Dragan Ovuka heraus, auswechseln können", brachte es auch nichts, dass Marcel Yahyaijan seine Schützlinge nach kurzer, aber lauter Kabinenpredigt frühzeitig wieder auf den Rasen schickte.

Fazit und Ausblick

In Sachen Zweikampfverhalten, Wille, Laufbereitschaft, Passspiel, Torgefahr und Teamgeist waren die Dorfmerkinger am Samstag einfach besser. Nach dieser schlechtesten Leistung seit langer Zeit rutschten die Villinger erst einmal auf den siebten Rang ab. Dagegen feierten die Meisterschaftsfavoriten aus Stuttgart und Freiberg deutliche Siege, lösten also ihre Pflichtaufgaben souverän.

Für die Nullachter steht am kommenden Samstag (15.30 Uhr) erneut ein Heimspiel auf dem Programm. Mit einem Sieg im Südbaden-Derby gegen den SV Linx könnten die Villinger ihre Ausgangslage wieder verbessern. Fraglich ist, ob dann der wohl an den Adduktoren verletzte Frederick Bruno auflaufen kann.