1 Vor dem Training am Freitagabend präsentierten sich die Neuzugänge des Oberligisten FC 08 Villingen, die in Zimmern am Samstag ihre Premiere feiern. Unser Bild zeigt Co-Trainer Matthias Uhing, Mokhtar Bouchlachab, Jonas Busam und Chefcoach Marcel Yahyaijan (hintere Reihe von links) sowie Mathias Heiligenstein und Adrian Rama-Bitterfeld (vorne von links). Die weiteren Verpflichtungen Erich Sautner, Anthony Mbem-Som Nyamsi sowie Frederik Bruno, waren bereits bei den Pokalspielen erfolgreich im Einsatz. Foto: Michael Kienzler

Nach der ersten Vorbereitungswoche absolviert der Oberligist FC 08 Villingen am Samstag (17 Uhr) beim SV Zimmern seinen ersten Test.

08-Chefcoach Marcel Yahyaijan möchte rund 16, 17 Spieler gegen den württembergischen Landesligisten einsetzen, darunter auch die Neuzugänge wie Mathias Heiligenstein und Adrian Rama-Bitterfeld. Mit der ersten Woche zeigt sich Marcel Yahyaijan zufrieden: "Die kurze Pause nach unserem Pokal-Endspiel hat allen gutgetan.

Wir müssen nun nicht bei Null wieder beginnen. Unsere Mannschaft wird in Zimmern exakte taktische Aufgaben erhalten, die es umzusetzen gilt." Klar ist, dass der neue Villinger Kader in der kommenden Oberliga-Saison noch mehr agieren anstatt reagieren soll, als dies in der Vorsaison der Fall war. "Wir wollen offensiver ausgerichtet sein. Dafür haben wir auch unsere neuen Spieler, die bisher im Training einen guten Eindruck hinterlassen haben, auch geholt", erläutert es Marcel Yahyaijan. Fehlen werden auf jeden Fall in Zimmern Patrick Peters (Handverletzung) und Frederik Bruno.