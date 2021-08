1 Thomas Kunz will am Mittwochabend mit dem FC 08 Villingen den Einzug ins Achtelfinale bejubeln. Foto: Marc Eich

Am Mittwoch, 18 Uhr spielt der FC Überlingen gegen den FC 08 Villingen. Der "August-Marathon" geht für die Nullachter am Mittwochabend mit dem SBFV-Pokal-Zweitrundenspiel beim heimstarken Landesligisten aus Überlingen weiter.

Sechs Punkte – sechs erzielte Treffer – so sieht ein perfekter Oberliga-Saisonauftakt aus. Die Nullachter fahren also mit großem Selbstbewusstsein an den Bodensee, wollen unbedingt das Achtelfinale – mit dem VfR Hausen steht bereits der Gegner am 25. August fest – erreichen. Sollte Villingen der Favoritenrolle in Überlingen gerecht werden, dann geht es für den Oberligisten also zum Landesligisten, der in Bad Krozingen seine Heimspiele austrägt.

So weit denkt Marcel Yahyaijan aber noch nicht. Der 08-Coach beschäftigt sich nur mit dem FC Überlingen. "Und das ist eine echt starke Landesliga-Mannschaft. Die haben drei, vier Spieler in ihren Reihen, die könnten locker eine Liga höher spielen", denkt der Villinger Übungsleiter sicher auch an Marc Kuczkowski, der nicht nur schon zahlreiche Regionalliga-Spiele bestritt, sondern auch am Wochenende beim 3:1-Sieg gegen den FC Schonach einen Treffer markierte. Damit haben die Überlinger – wie die Nullachter – einen Traumstart hingelegt. Zuvor hatte das Bodensee-Team beim FC Furtwangen einen 2:1-Erfolg gelandet. "Wir unterschätzen die Überlinger sicher nicht. Mein Co-Trainer hat den Pokal-Gegner auch beobachtet", weiß Marcel Yahyaijan natürlich auch um die Heimstärke der Überlinger, die von den Landesliga-Kontrahenten als ein großer Meisterschaftsanwärter angesehen werden.

Große Vorfreude auf dieses "Highlight"

Dennoch zählt für den Oberligisten natürlich nur ein Sieg. "Wir wissen, welche Bedeutung der Pokal für den FC 08 hat", ist die Titelverteidigung das große Ziel des Villinger Trainers. Dies ist seit 30 Jahren in Südbaden keinem Team gelungen. "Wir werden diese Aufgabe deshalb sehr konzentriert angehen", erwartet Torwart Andrea Hoxha, dass er nach 90 Minuten und einem Sieg unter die Dusche darf. Nur keine Verlängerung bei dieser enormen Belastung – dies muss das Ziel der Villinger an der Rengoldshauser Straße 53 sein.

Dort herrscht große Vorfreude auf dieses "Highlight", wie es der Überlinger Coach Michael Krause ausdrückt. Der FCÜ-Trainer hat die Nullachter zwar nicht im Vorfeld extra beobachtet, "aber man kennt ja die wichtigsten Spieler". Die Villinger würden nicht nur eine sehr starke Oberliga-Mannschaft stellen, sondern auch eine sehr talentierte U21. "Wir hatten ja das Vergnügen, in der Vorbereitung beim Admiralbet-Cup gegen die 08-Reserve zu spielen", erinnert sich Krause gerne an den damaligen 1:0-Erfolg, den – wenig überraschend – Marc Kuczkowski mit seinem Treffer perfekt machte. "Wir wollen einfach Spaß haben, unseren Fans ein gutes Spiel abliefern", hofft der Überlinger Coach natürlich auf einen Coup seiner Mannschaft.

Der große Favorit ist aber der FC 08. Allerdings wird – wie erwartet – Spielführer Dragan Ovuka dann fehlen. "Er hat eine Bänderverletzung am Sprunggelenk, wird die restliche Woche ausfallen", so Coach Marcel Yahyaijan am Dienstag.