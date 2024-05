1 Im Dreisamstadion treffen der FC 08 Villingen und der SC Lahr im Endspiel des Verbandspokals aufeinander. Unsere Redaktion berichtet live vor Ort über die Partie im Rahmen des „Finaltags der Amateure“. Foto: Verband

Im Freiburger Dreisamstadion steigt das Endspiel um den SBFV-Pokal zwischen dem FC 08 Villingen und dem SC Lahr. Baut Rekordpokalsieger 08 seine Bestmarke aus oder holen die Lahrer ihren ersten Cup überhaupt? Im Ticker bleiben Sie auf Ballhöhe.









Direkt an der Dreisam entscheidet sich, wer den Verbandspokal in Südbaden in diesem Jahr in die Luft heben darf. Ab 13.45 Uhr rollt der Ball. Unsere Redaktion ist vor Ort und hält Sie über alle Geschehnisse auf dem Laufenden. Hier geht es zum Liveticker: