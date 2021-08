1 Der Villinger Kai Brünker bejubelte im Trikot des 1. FC Magdeburg seinen zweiten Saisontreffer. Foto: Eibner

08-Coach Marcel Yahyaijan hat mit seinem Team durch drei Siege und einem Remis einen Oberliga-Rekordstart hingelegt.

Rekordstart: In der ersten Oberliga-Saison 1978/79 waren es ebenfalls drei Siege gegen Tailfingen (5:1), Biberach (3:2) und Friedrichshafen (2:1), während die Elf von Trainer Klaus Bockisch dazu beim 1. FC Heidenheim mit 1:3 verlor. Mit drei Siegen hintereinander gegen den 1. CfR Pforzheim (3:1), beim Bahlinger SC (3:0) und gegen den SV Oberachern (2:0) – sowie einer Niederlage (0:1) beim FV Ravensburg – war der Start in die Saison 2017/18 unter dem damaligen Coach Jago Maric ähnlich erfolgreich.

Geburtstagskinder: Aus den Reihen der 08-Spieler, die zu Regionalliga-Zeiten zwischen 1966 bis 1972 für die Villinger um Punkte kämpften, feierten im August Torwart Karl Armbrust und auch Harry Griesbeck jeweils ihren 75. Geburtstag. Armbrust, der aus Vöhrenbach stammt, absolvierte in der damals zweithöchsten Spielklasse 194 Partien für die Nullachter, ehe er 1972 zum Freiburger FC ging. Griesbeck kam 1965 vom FC Schonach zum FC 08. Er wechselte 1968 zum VfL Bochum.

Wechselfieber: Kurz vor dem Ende der Wechselfrist am 31. August gibt es bei den Oberligisten weitere personelle Veränderungen. Beim SGV Freiberg verabschiedet sich Alexander Nandzik in Richtung Nord-Regionalligisten BSV Rehden. Von den Stuttgarter Kickers zum 1. CfR Pforzheim wechselt Noah Lulic. Vom Freiburger FC zum FC Teningen geht Pascal Kuhn. Den FC Nöttingen verlässt Jonas Lange in Richtung 1. FC Bruchsal.

Tobias Weißhaar: Tobias Weißhaar, der nun seinen Lebensmittelpunkt in Bayern hat, schaute am Samstag einmal wieder bei seinen früheren Teamkollegen vorbei. Der ehemalige Mittelfeldspieler der Nullachter sah in der MS Technolgie-Arena einen "starken Auftritt" der Villinger. Allerdings habe er während der Partie vor allem mit dem eigenen Nachwuchs gespielt. Übrigens: Fußball spielt der Ex-Kapitän des FC 08 nicht mehr.

Kai Brünker: Auf der Euphoriewelle surfen weiter Kai Brünker und seine Mitspieler des 1. FC Magdeburg. Der Villinger gewann mit seinem Team beim bisher ungeschlagenen Drittliga-Spitzenreiter SV Wehen-Wiesbaden mit 4:2. Dabei markierte Brünker in der 83. Minute den wichtigen 3:2-Führungstreffer – es war das zweite Saisontor des Stürmers. Der frühere Nullachter war zur zweiten Halbzeit eingewechselt worden. Magdeburg mischt somit weiter ganz vorne in der Tabelle mit.