FV Lörrach-Brombach – FC 08 Villingen U21 2:0 (0:0). Eine schmerzliche 0:2-Niederlage kassierte die U21 des FC 08 Villingen beim Oberliga-Absteiger. Es gibt Tage, da kommen mehrere Faktoren negativ zusammen. Die Villinger erlebten in der Verbandsliga dies am Ostersamstag.

Das Fazit von Daniel Miletic

Ohne sechs wichtige Akteure fehlte der U21 an der Schweizer Grenze die Durchschlagksraft in der Offensive. „Ja, wir hatten in diesem Bereich zu wenige strategische Ideen. Es fehlten die Dinge, die uns gewöhnlich immer stark machen. Es war eine ärgerliche Niederlage mit zwei ärgerlichen Gegentoren“, bilanzierte 08-Coach Daniel Miletic.

Das Stürmerduo Samet Yilmaz und Dominik Emminger musste in der Oberliga in Backnang ran und überzeugte dort als Vorlagengeber und Torschütze. Gabriel Cristilli und Hadi Karaki zählten ebenfalls nicht zum Verbandsliga-Kader. Zudem waren Jonas Zimmermann und Luis Seemann noch nicht fit – oder verletzt.

„Wenn bei uns dann gleich sechs Akteure fehlen, wird es schwer. Dies hat man über die 90 Minuten gesehen. Wir hatten unsere Chancen zur 1:0-Führung. Wenn diese uns gelingt, läuft das Spiel vielleicht anders“, so Daniel Miletic.

Wer gelobt wird

Torhüter Nino Trost war unterdessen der bereits vierte Keeper, neben Lavdrim Amiti, Kevin Ehmann und Felix Sippel, der in der laufenden Verbandsliga-Runde bei der U21 zwischen den Pfosten stand. Trotz der Niederlage hatte Daniel Miletic noch ein Lob für drei Akteure parat: „Nico Rodewald, Nino Trost und mein Sohn David haben ihre Sache heute gut gemacht.“

Die Trainerstimme

Daniel Miletic, U21: „Es war für uns eine sehr ärgerliche Niederlage heute in Lörrach. Vor allen Dingen haben wir zwei unnötige Gegentore kassiert. Beim ersten Gegentor werden wir über die Außenseite ausgespielt. Beim zweiten Gegentor passiert uns ein zu kurzer Rückpass. Beide Gegentreffer hätten so nicht passieren dürfen. Insgesamt waren zu viele Akteure heute nicht in Bestform. Leider haben uns in der Offensive gleich vier Spieler gefehlt, deren Ideen wir gebraucht hätten, um, wie in den vergangenen Wochen, in der Offensive viel Durchschlagskraft zu entwickeln. Dabei hatten wir aber Chancen zur 1:0-Führung. Gelingt uns diese, läuft das Spiel vielleicht anders. Ich hoffe, dass wir im kommenden Heimspiel am Sonntag gegen Waldkirch personell wieder mehr Optionen haben und insgesamt wieder eine bessere Leistung dann zeigen.“

Die Statistik

FC 08: Trost – J. Spät, Bächle, Zeiser (56. Föll), Ukaj (54. Kaya), Miletic, Rodewald, Y. Spät, Hezel, Laatsch (81. Kroh), Schmid (70. Mendes). Tore: 1:0 Lorenz (56.), 2:0 Binkert (59.). Schiedsrichter: Marco Redmann (Salem). Zuschauer: 120.