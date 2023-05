Doch am Ende sehen die 500 Zuschauer im Friedengrund eine überhöhte 0:5-Niederlage. Bundesligist reist mit großem Kader an.

SBFV-Pokalhalbfinale, A-Junioren: FC 08 Villingen – SC Freiburg 0:5 (0:2). Was für ein Saison-Höhepunkt für die Villinger A-Junioren! Vor 500 Zuschauern bot die Mannschaft von Trainer Mustafa Gürbüz dem Bundesliga-Absteiger am Mittwochabend 75 Minuten lange eine offene Partie, verlor am Ende zu hoch mit 0:5.

Die erste Halbzeit

Ein Klassenunterschied zwischen dem Oberligisten Villingen und dem Noch-Bundesligisten war spielerisch in einigen Phasen nicht zu sehen. Der einzige Unterschied aber: Der Sportclub bestach durch eine hohe Effizienz. Die Freiburger, die mit ihrem kompletten Kader angereist waren, gingen nach vier Minuten durch Marco Wörner mit 1:0 in Führung. Wörner legte auch zum 2:0 (42.) nach. In der Zwischenzeit besaßen die Nullachter einige Halbchancen. Ein 1:1 beim Pausengang wäre aber möglich gewesen.

Der zweite Durchgang

Auch nach Wiederbeginn hielt der Außenseiter gut mit, zeigte seine spielerischen Qualitäten auf dem Kunstrasen. Ein Fehler der Villinger wurde dann aber in der 76. Minute mit dem vorentscheidenden 3:0 für die Breisgauer durch Alex Echner bestraft.Zwei Minuten später gelang Yann Sturm das 4:0. In der 87. Minute ließ Leon Catak für den Erstligisten nach 5:0 folgen. Der Sieg der Gäste fiel – dem Spielverlauf nach – zu hoch aus.

Das sagt 08-Coach Mustafa Gürbüz

Der Villinger A-Juniorentrainer bilanzierte: „Schade, dass wir früh das 0:1 wegstecken mussten. Dies hat unseren Gameplan etwas durcheinandergebracht. Wir hatten Phasen, in denen wir gleichwertig waren. Aber über das gesamte Spiel geht der Sieg der Freiburger, die jeden unserer Fehler bestraft haben, in Ordnung. Nachdem es nach 70 Minuten immer noch 0:2 stand, sind wir ein wenig ins Risiko gegangen, haben auf eine Dreierkette umgestellt. Unser Plan ging leider mit dem gewünschten 1:2-Anschluss nicht auf. Für die Jungs war es natürlich ein großartiges Erlebnis vor dieser Zuschauerkulisse.“

Wie es weitergeht

Der SC Freiburg trifft nun im Finale um den SBFV-Pokal am 18. Mai auf den Offenburger FV. Der FC 08 kann sich in Ruhe auf seine Saisonendphase in der Oberliga konzentrieren. Der Klassenerhalt ist vier Spieltage vor dem Saisonende geschafft. Am Sonntag (14.30 Uhr) wartet auf die 08-A-Junioren mit dem Heimspiel gegen den Spitzenreiter SV Sandhausen eine reizvolle Aufgabe.