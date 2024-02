Fastnachtsumzug in Kehl: Narrengruppe äußert sich nach Brandunglück

1 Die Feuerwehr bei den Löscharbeiten, kurz nachdem das Schiff der „Glottertäler Winzerbube“ Feuer gefangen hatte. Foto: Stadt Kehl

Mindestens acht Menschen wurden bei dem Brandunglück in Kehl verletzt, teilweise schwer. Im Netz äußern sich die „Glottertäler Winzerbube“, auf deren Wagen das Feuer ausbrach.









Link kopiert



Beim Brand eines Fastnachtswagens bei einem Umzug in Kehl an der französischen Grenze sind nach neuen Angaben der Polizei mindestens acht Menschen teilweise schwer verletzt worden. Wie die Beamten am Montag mitteilen, befindet sich einer der Verletzten mit schweren Brandwunden in einer Spezialklinik. Zunächst war die Rede von fünf Verletzten. Die Polizei macht deutlich, dass sich die Zahl auch weiter noch erhöhen könnte.