Was wünscht man zu Beginn des Ramadan?

1 Gläubige Muslime versammeln sich zum Taraweeh-Gebet am Times Square in New York. Foto: dpa/Yuki Iwamura

Der muslimische Fastenmonat Ramadan hat begonnen. Welche Grußformeln sind wann angebracht? Ein Überblick.









Link kopiert



Für Millionen Muslime weltweit – und in Deutschland beginnt an diesem Montag der Fastenmonat Ramadan. In diesem Jahr steht er auch im Zeichen des Kreiges im Nahen Osten. Beispielsweise hatten Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und der US-Präsident Joe Biden sich für eine Waffenruhe eingesetzt.