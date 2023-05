Kunde rutscht in Bad Dürrheimer McDonald’s-Restaurant aus und klagt

1 Vor der Freiburger Kammer des Oberlandesgerichts Karlsruhe geht der Mc-Donalds-Fall in Berufung. Foto: Ralf Deckert

Dieser Ausrutscher kostete Mc Donalds richtig Geld. Weil ein Kunde zu Fall kam, muss der Fast-Food-Riese nun bezahlen. Doch zuvor landete der Fall vor dem Landgericht in Konstanz und schließlich vor der Freiburger Kammer des Oberlandesgerichts Karlsruhe.









Am 13. März 2018 war der damals 58 Jahre alte Werner G. (Name geändert) zum vorläufig letzten Mal in einem McDonald’s Restaurant zu Gast.