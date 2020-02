Rottweil Beim Narrensprung dem Nieselregen getrotzt

Rottweil - Mit Regenschirmen ausgestattet sind Besucher und Narren im Südwesten in die Hochphase der Fastnacht gestartet. In Rottweil strömten am Fasnetsmontag bei Nieselregen um Punkt 8 Uhr Reiter und Musikkapelle vor der Narrenschar durch das Schwarze Tor der Stadt. Der Rottweiler Narrensprung gilt als einer der Höhepunkte der schwäbisch-alemannischen Fastnacht.