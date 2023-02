Sonne strahlt beim Umzug in Vollmaringen

Zum 40. Geburtstag hatte die Narrenzunft Vollmaringen super Wetter für den Umzug am Sonntag bestellt. Und die Narren und die Besucher kamen in Massen.









Nach Narrenmesse und Zunftmeister-Empfang, bei dem Ortsvorsteher Daniel Steinrode einige Lacher einholte, folgte am Sonntag der große Jubiläumsumzug, zu dem sich 62 Gruppen angemeldet hatten. Dieses Mal ging es über die Baisinger Straße in Richtung Halle.

Anfangs kam die Sonne noch nicht so durch, doch als die Narrenzunft Vollmaringen mit ihren Fruchtmaale, Weiherhexen, Zunftrat in der Vollmaringer Burg und Teufel in Richtung Dorfplatz schritt, brach die Sonne durch die Wolken. Barbara Mast fuhr Prinzessin Samara Graf und Prinz Raphael Braun im Cabrio mit SVV-Flagge durch den Umzug. Zum ersten Mal seit über 20 Jahren lief die Vollmaringer Prinzengarde im Umzug mit. Die Vollmaringer Musikanten unter der Leitung von Dirigent Michael Johner spielten den Vollmaringer Narrenmarsch.

Die Weiherhexen hielten Stroh bereit

Stroh hielten die Weiherhexen in ihrem Jubiläumsfahrzeug bereit, wobei so manches Mädle das juckende Zeug kaum aus der Kleidung herausbekam. Der Kindergarten Vollmaringen war mit vielen Tieren, Blumen und mehr unter dem Motto „Kunterbunt“ dabei. Die Grundschüler von Vollmaringen zeigten sich als Roboter, Monster und Prinzessin kreativ. Dem Motto Fußball hatte sich die Lebenshilfe gewidmet. Als Patenzunft folgte die Narrenzunft Eutingen mit ihren Schelladralle, der Musikkapelle, Prinzengarde, Zunftrat, den nun 50 Jahre alten Talhexen, den Bären und Teufel mit Teufelrad.

Die SVV-Montagsgymnastik zeigte ihre Übungen

Auch Rohrdorf ließ es sich nicht nehmen und so waren die rot-weißen Pilze der Laufgruppe zu sehen. 40 Jahre feierte auch die SVV-Montagsgymnastik. Unter der Regie von Hildegard Illiger mit Pfeife zeigten die Frauen ihre Gymnastikübungen, die sie seit 40 Jahren fit halten.

Ring-Präsident Thomas Fischer wird auf den Arm genommen

Auf dem Ehren-Ansager-Wagen wurde daraufhin Ring-Präsident Thomas Fischer auf den Arm genommen, denn er solle weniger Beine-Po, sondern eher Bauchtraining machen. Die Narrenzunft Vollmaringen habe ihn deshalb für die Montagsgymnastik angemeldet, was besonders Übungsleiterin Sabine Krespach freute, wäre er damit doch der erste Mann im Hühnerhaufen. Ein noch nicht erkaltetes Bett hielten die Weitinger Bettschoner mit ihren Bettträgern bereit. Ihre acht Gruppen sorgten für Stimmung, ebenso wie die Narrengilde Göttelfingen mit ihrem Hopfen-Korb und ihren Mohopsern.

Nicht zu verwechseln mit den Moofangern aus Bierlingen, die bereits einige Startnummern zuvor zu sehen waren. Sie erklommen beim Kirchturm ihre Holzleiter und nahmen das Mikro von Manne Wirth mit in die Höhe. Doch dieser hatte keine Bedenken, überlebte es doch den Wurf aus rund vier Metern Höhe. Die netten Mädels aus dem Gäu verzauberten die Zuschauer als Fabelwesen aus dem Meer, wogegen die frechen Mädchen aus Hochdorf als Schmetterlinge durch den Umzug tanzten. Eine Chiquita-Banane zierte das Gefährt des Bauwagens Eutingen.

Gäste kamen auch von weiter weg

Neben fast schon Nachbarn wie die Narrenzunft Ergenzingen, Gündringer Fasnetsbutza, Baisinger Laufgruppe, MV Mötzingen und der Narrenzunft Untertalheim, kamen auch Gäste von weiter weg wie die Narrenzunft Wurmlingen, die Narrenzunft Betra, die Narrenzunft Loßburg, die freien Hexen Rottenburg, die Original Hirrlinger Schlosshexen und viele weitere.

Die Besucher kamen in Massen zum Vollmaringer Umzug.

Ansager Roland Schnell und Ehrenzunftmeister Manne Wirth konnten es kaum glauben, als nach zwei Stunden noch immer nicht alle Narrenzünfte, Kapellen, Gruppen und Wagen durch die Gassen gekommen waren. Vor allem die Halle und der Dorfplatz wurden zur närrischen Hochburg, wo 40 Jahre Narrenzunft Vollmaringen bei strahlendem Sonnenschein gefeiert wurden.