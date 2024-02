1 Der Katzenmusikverein sucht dringend Umzugsbegleiter Foto: Birgit Heinig

Die hohen Tage der Villinger Fasnet rücken näher und damit auch die Sorge des Katzenmusikvereins „Miau“, genügend Wagenbegleiter für die Umzüge zu finden.









Pro Rad ein Begleiter oder eine Begleiterin – so lautet die sicherheitstechnische Vorschrift für den Kinderumzug am Donnerstag, 8. Februar, den Umzug am frühen Montagmorgen und dem Großen Umzug am Dienstagnachmittag.