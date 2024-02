Der Auftritt der fünften Jahreszeit ist vorüber. Um der schönsten Zeit des Jahres Ehre zu erweisen, versammelten sich Hästräger aller hiesigen Zünfte, die Alcaputti sowie die Zunftmeister.

Alcaputti untermalten die Trauerzeremonie musikalisch. Die Trauerrede hielt Volker Obergfell. Auch er erkannte an: Irgendwann ist die Zeit von Spaß und Gaudi vorbei. Ortsvorsteher Manfred Moosmann nahm den Schlüssel wieder an sich und fügte hinzu: „Wegem Rodhus Schlissl musch no ned bläre“. Dann sprach er allen Narren ein Lob aus, dafür dass sie über so viele Tage, so vielen Fasnetsgängern ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hatten. Sie alle haben friedlich, lustig, gut und ausdauernd gefeiert. Seine eigene Ausdauer jedoch ließe da zu wünschen übrig.

Lesen Sie auch

Feier im Löwen

Zwar gab es keine gemeinsame Fasnet aller Zünfte, doch gab es verbindende Feierlichkeiten. Besonders schön wurde im Löwen gefeiert. Auch wenn die Türen nicht lange geöffnet blieben. Nicht zuletzt, weil der Schlüssel nach dem Umzug kurzzeitig verloren ging.

Dann nutzte er die Gelegenheit für ein ernsteres Thema – um auf die Kommunalwahlen aufmerksam zu machen und eine Einladung zum ganzjährigen Mitregieren auszusprechen. Denn wer weiß, vielleicht kam in der kurzen närrischen Amtsperiode jemand auf den Geschmack und es sind noch Listenplätze für den Ortschaftsrat frei.

Kettensäge rattert

Doch die Zeit kannte keine Gnade, das unheilvolle Rattern der Kettensäger erklang und der Stolz der Narren ging danieder. Die Fasnet wurde in Brand gesetzt. Doch nicht ohne rituelle Beigabe, manch Pfriemebesen begleitete die zu früh von uns Gegangene.

Lange Trübsal geblasen wurde nicht. Schon kurz nach der Einäscherung wurden beim Zug über die Hauptstraße heiterere Töne angeschlagen.