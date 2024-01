Fasnet in Schramberg

1 Die Abzeichenbastler der Narrenzunft Schramberg im Einsatz (von links): Hans Huber, Ursula Hauser, Manuela Huber, Else Dittrich und Ursula Wiedmaier. Foto: Riesterer

Die Narrenzunft informiert über ihren neuen Termin beim Zunftball – während die fleißigen Helferhände schon längst wieder im Einsatz sind.









Der nächste Termin der Narrenzunft Schramberg steht an: Am kommenden Freitag, 12. Januar, findet im Rathaus links neben dem Haupteingang in den Räumen des ehemaligen Standesamts der Kartenverkauf für den Zunftball statt. Los geht’s um 18 Uhr. Nach diesem Termin seien laut Mitteilung die Restkarten beim Autohaus Dold im Hammergraben erhältlich.