2 Die "20er" verkaufen das Narrenblättle. Foto: sb

Auch am Rosenmontag ist in Schömberg Fasnet gefeiert worden. Am traditionellen Narrensprung nahmen viele Hästräger teil.















Schömberg - Für die Schömberger findet die eigentliche Fasnet am Rosenmontag und am Dienstag statt. So haben am Montag mehr als 400 Hästräger am traditionellen Narrensprung teilgenommen, für den die Umzugsstrecke geändert wurde. Die Narren zogen durch die Flügelstaße und das Molkegässle zum Marktplatz.

Die ältesten Narrenkleidle, auch welche aus dem Museum der Narrenzunft, trugen Hästräger in einer besonderen Gruppe, die von den "Museums-Husaren" angeführt worden.

Jubiläum gefeiert

Auch am Rosenmontag war von der Zunft aus nichts organisiert worden, das bunte Narrentreiben war spontan. Für die Schömberger war es ein besonderes Ereignis, das reibungslos ablief. So konnte das Jubiläum "100 Jahre Narrenzunft" trotz Absage des Landschaftstreffens und der Zunft-Umzüge dennoch gebührend gefeiert werden.

Auch Roland Wehrle, Präsident der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte, weilte unter der Narrenschar. Am Nachmittag zog der Kinderumzug durch die Stadt. Für den Narrensamen gab es bei der Alten Schule Würste und Wecken. In allen Lokalen herrschte Fasnetsstimmung.