Fasnet in Rottweil: Narren halten die Polizei auf Trab

1 In Rottweil ist nach den närrischen Tagen erstmal Ruhe eingekehrt (Symbolfoto). Foto: Otto

Auch wenn es in Rottweil durchaus auch zu Schlägereien kam – insgesamt zeigt sich die Polizei mit dem Verlauf der närrischen Tage zufrieden.









Das Polizeipräsidium Konstanz zieht am Aschermittwoch rückblickend auf die vergangenen närrischen Tage eine positive Bilanz – auch für die „Fastnachtshochburgen“ Rottweil sowie Villingen, Konstanz und Stockach, die wie zahlreiche andere Städte und Gemeinden erfolgreich ihre traditionelle Straßenfastnacht und närrischen Events gefeiert hätten. Auch bei zahlreichen Veranstaltungen, Bällen und in den Gaststätten feierten die Besucher und Narren weitgehend friedlich, so das Resümee der Polizei.