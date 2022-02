2 Einen Rosenmontagsumzug wie noch 2020 wird es in diesem Jahr nicht geben. Foto: Wagner

Die Planungen der Narrenzunft Lützenhardt für die Hauptfasnet laufen, sind aber abhängig von den dann gültigen Corona-Auflagen, wie die neue Zunftmeisterin Janina Störzer (28) und Pressesprecher Uwe Störzer (54) bestätigen. Kleinere Aktivitäten sind für den Schmotzigen Donnerstag und Fasnetsamstag angedacht.















Link kopiert

Waldachtal-Lützenhardt. - "Fasnet ist Zusammenhalt – Auch mit Distanz sind wir uns nah", lautet das Motto für die Fasnet 2022, das auf einem Banner beim seit Jahren größten Narrenbaum im Kurgarten prangt. Die Zunft wählte dazu ein Zitat des deutschen Schriftstellers Kurt Tucholsky: "Wir sind stark, wenn wir zusammenhalten: Die Starken und Schwachen, die Jungen und Alten." Der Ort ist närrisch geschmückt.

Präsenz-Veranstaltungen in der Halle entfallen auch dieses Jahr. Und: "Der Rosenmontagsumzug wird wegen der neuen Corona-Verordnung definitiv nicht stattfinden können", teilt Ehrenzunftmeister Uwe Störzer mit. "Pandemie-bedingt werden nur kleine, lokale Veranstaltungen möglich sein", meint Zunftmeisterin Janina Störzer. Zunftmitglieder und Freunde der Hofemer Fasnet sind an einem noch zu bestimmenden Samstag im Februar zu "Häppchen und Schnäpschen" bei mehreren Anlaufstellen eingeladen. Hier denkt die Zunft an die örtliche Gastronomie.

Geschichte der Narrenzunft ist Thema

Wie ein kleines Programm – beispielsweise die traditionelle Schlüsselübergabe mit der Bürgermeisterin – am Schmotzigen Donnerstag, 24. Februar, gestaltet werden kann, darüber stellen die Verantwortlichen der Zunft noch Überlegungen an. Die Geschichte der Narrenzunft und des Ortes, so der 54-jährige Uwe Störzer, sollen am Fasnetsamstag, 26. Februar, beleuchtet werden. Eine Location soll noch gefunden werden, um das neue Prinzenpaar zu proklamieren. "Die Namen werden noch geheim gehalten", sagt die Zunftmeisterin unter vorgehaltener Hand.

"Die 2G-plus-Regel gilt für alle Veranstaltungen der Narrenzunft Lützenhardt", beteuern Janina und Uwe Störzer. "Wir wollen kein Risiko eingehen, auch im Freien nicht!" Die gute Zusammenarbeit mit dem DRK Waldachtal ermöglicht es, bei Bedarf aktuelle Corona-Test-Möglichkeiten anzubieten. Ansonsten kann die Test-Station auf dem Edeka-Parkplatz Waldachtal zu folgenden Zeiten in Anspruch genommen werden: Montag bis Freitag 9 bis 11.30 Uhr und 16 bis 19 Uhr, Samstag 16 bis 19 Uhr.

Kein Alkohol für Jugendliche

Präventives handeln hat sich die Zunft auf die Fahne geschrieben. "So gilt für Jugendliche bis 18 Jahren bei uns seit Jahren ein striktes Alkohol-Verbot", erklärt Uwe Störzer. Man könne auch ohne Alkohol lustig sein. Grundsätzlich: "Alte und für uns wichtige Traditionen wollen wir corona-gerecht neu definieren", erklärt die 28-jährige Janina Störzer. "Die Pflege des Brauchtums und die Gesundheit der Mitglieder haben oberste Priorität."

Sie bricht eine Lanze für die Pflege der Tradition: "Die schwäbisch-alemannische Fasnet beginnt nun mal am 6. Januar und endet am Aschermittwoch." Aus diesem Grund komme für die Narrenzunft Lützenhardt auch eine Verschiebung in das Frühjahr oder Sommer nicht in Frage. "Weihnachten wird ja auch nicht verschoben", meint die Zunftmeisterin. Und in dieser Zeit der fünften Saison mache die Zunft das, was möglich und verantwortbar sei.

Dekoration ist zu sehen

Ehrenzunftmeister Uwe Störzer bekräftigt das Anliegen aus seiner über 20-jährigen Amtszeit (1990-2014) als Zunftmeister: "Die Fasnet im Ort und das Brauchtum stehen bei uns im Fokus." Fasnet-Feeling vermittelt die Narrenmeile 2022 in Lützenhardt: In sechs Schaufenstern sind bis zum Aschermittwoch tolle Narrenzunft-Dekorationen zu bestaunen. Uwe Störzer: "Highlight sind sicher die fünf Figuren der Zunft in den Schaufenstern von Carola Hornung in der Hauptstraße." Die Deko-Organisatoren Ilonka Müller und Dominik Bayer freuen sich über die vollbrachte Arbeit des gesamten Deko-Teams und betrachten stolz die "Narrenmeile" vom Reisebüro Schweizer bis zur Bäckerei Rupp.

Die Zunft lud nach getaner Arbeit in den Kurgarten ein, wo auch Freunde aus Salzstetten und Grünmettstetten unter den Gästen weilten. Zunftmeisterin Janina Störzer und ihr Stellvertreter Marvin Müller verdeutlichten nochmals, dass es wichtig sei, wieder Fasnet im Ort zu feiern und das Brauchtum zu pflegen, natürlich unter Einhaltung der aktuellen Corona-Regeln. Die Gassenfetzer-Musiker um Gruppenleiter Gunnar Schweizer heizten bei kalten Temperaturen mächtig ein und Zunft-DJ Leon Laatzig sorgte für tolle Unterhaltung.