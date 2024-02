Fasnet in Hardt

16 Impressionen vom Hardter Zunftball Foto: Dold

Es war der emotionale Moment des Abends: Patricia Feger verkündete das Ende von X-Plosion.









13 Jahre standen die Mädels zusammen auf der Bühne. „Ihr wart einfach die Besten. Es hat so viel Spaß gemacht über all die Jahre“, sagte Patricia Feger an ihre Mädels gerichtet. Alle waren sie daher zum Zunftball gekommen: Ehemalige Tänzerinnen und viele Fans, die das eine oder andere Tränchen verdrückten.