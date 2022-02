So feiern die Narren in Horb

1 Es wird wieder närrisch in Horb. Foto: Hopp

Nachdem die Horber Masken am 6. Januar aus ihrem Kratten geholt und abgestaubt wurden, begann die Fasnetsaison. Nun steuert die Horber Fasnet 2022 auf ihren Höhepunkt zu.















Horb - Am Schmotzigen Donnerstag, um 18.30 Uhr, übernehmen die Horber Narren endgültig die Regentschaft über die Stadt Horb. Das Horber Grafenpaar Gräfin Ita von Toggenburg (Nina Lehmann) und ihr Gemahl Graf Rudolf von Hohenberg (Peter Lehmann) wird den großen goldenen Rathausschlüssel von Oberbürgermeister Peter Rosenberger fordern und so die Regierungsgewalt bis zum Aschermittwoch übernehmen. Unmittelbar nach der Schlüsselübergabe wird das Grafenpaar sein Regierungsprogramm für die närrischen Tage verkünden.

Hofmarschall redet Tacheles

Zuvor wird Hofmarschall Daniel Wagner das närrische Volk auf die heiße Phase der Fasnet einschwören. Unterstützt von zahlreichen Maskenträgern und dem Narrenrat wird der Hofmarschall in seiner deutlichen Art, dem närrischen Volk mitteilen, was Sache ist. Der traditionelle Hexentanz ist dann ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltung auf dem Marktplatz.

Die Narrenzunft bietet auf dem Marktplatz Speisen und Getränke an. Die Veranstaltung findet unter 3G statt. Es besteht bis 19.30 Uhr eine Coronatestmöglichkeit im ehemaligen Café Kipp.

An diesem Abend findet auch in zahlreichen Lokalen und Kneipen die Horber Wirtshausfasnet statt.

Kappenabend im "Adler"

Am Fasnetssamstag findet live im Adlersaal, Dettingen der Kappenabend der Narrenzunft Horb statt. Dieser startet um 20 Uhr. In wochenlangen Proben haben sich die Akteure auf ihren Auftritt bei diesem Event vorbereitet. Die Macher versprechen zwei Stunden lang Unterhaltung pur. Die Veranstaltung wird online live übertragen. "Sicherlich bieten auch einige Lokale den Livestream an", schreibt die Narrenzunft in ihrer Pressemitteilung. (Link zum Livestream: www.narrenzunft-horb.de).

Narrengottesdienst

Auch in diesem Jahr findet am Fasnetsonntag um 10 Uhr der bereits zur Tradition gewordene Narrengottesdienst in der Stiftskirche statt. Direkt im Anschluss ab circa 11 Uhr findet ein närrischer Frühschoppen mit Narrensamenfütterung und Weißwurstfrühstück auf dem Horber Marktplatz (3G-Regelung) statt. Hierzu lädt die Horber Zunft ein.

Fasnetverbrennung

Der Abschluss der Horber Fasnet 2022 findet um 18.30 Uhr auf dem Marktplatz statt. Unter Tränen und Wehklagen verbrennen die Horber Narren symbolisch die Fasnet in Form einer Strohpuppe. Der Hofmarschall wird seine letzten Anweisungen geben und die Masken werden in ihrem dunklen Kratten verschwinden. Bis zum Dreikönigstag, 6. Januar 2023, bleiben die Masken dann in ihrem Verlies. Bei dieser Veranstaltung bewirtet die Horber Zunft den Marktplatz unter 3G-Bedingungen. Auch in zahlreichen Horber Lokalen und Kneipen nimmt die Wirtshausfasnet dann ihr Ende.

Info: Die weiteren Fasnet-Termine im Stadtgebiet

Wo wird noch in Horb Fasnet gefeiert? Wir haben die Termine im Stadtgebiet zusammengefasst, die unserer Redaktion vorliegen:

Donnerstag, 24. Februar

Mühlen: Schlüsselübergabe am Rathaus, 11.30 Uhr

Bildechingen: Schlüsselübergabe auf dem Parkplatz von Straub’s Krone, 18 Uhr.

Freitag, 25. Februar

Talheim: Hexensause der Narrenzunft Zigeuner Untertalheim im Hof des Narrenheims, 19 Uhr

Samstag, 26. Februar

Talheim: Zigeunerball der Narrenzunft Zigeuner Untertalheim im Hof des Narrenheims, 19 Uhr

Sonntag, 27. Februar

Dießen, Fasnetswagenausstellung und Fasnetsrallye für Kinder des Narrenvereins Dießen (im ganzen Dorf), 11 Uhr

Dettingen: Narrendapp von 10 bis 17 Uhr

Montag, 28. Februar

Dießen: Narrensamenfütterung in Dießen (Narrenverein Dießen), 11 Uhr

Dienstag, 1. März

Talheim: Fasnetverbrennung der Zigeuner Untertalheim im Hof der Zunftstube, 18 Uhr