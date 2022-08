3 Harry Aldinger (von links), Helene Aldinger-Ristic und David Aldinger setzen beim Versand auf nachhaltige Verpackungen. Foto: Selent-Witowski

Wer experimentier- und risikofreudig ist, kann aus einer nur so dahergesagten Idee ein Bombengeschäft machen. Das beweisen Harry und David Aldinger sowie Helene Aldinger-Ristic mit ihrem familiengeführten Unternehmen "taleoo".















Althengstett - Geschäftsführer Harry Aldinger ist eigentlich Bauingenieur, Tochter Helene kommt aus dem Immobilienbereich und hat außerdem erfolgreich in der IT-Branche gearbeitet. Sohn David war im Gebäudemanagement tätig. Warum aber nicht einfach mal etwas ganz anderes ausprobieren und eine fixe Idee in die Tat umsetzen? 2003 wurde die Tantal GmbH in Sindelfingen gegründet. Bis 2011 wurden eigene Naturkosmetikprodukte hergestellt, dieses Projekt dann aber aus privaten Gründen beendet. Harry Aldingers persönliche Kontakte zum Leiter des botanischen Gartens "Nikita" auf der Krim waren einst die Grundlage für das erste eigene Naturpflegeprodukt mit zwei wertvollen Rohstoffen: ein Ganzkörperpeeling auf der Basis von Meersalz und Rosenöl.