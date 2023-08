Falscher Polizist ruft an

Die Kriminalpolizei ruft zu Hause an – Vorsicht, Einbrecher seien unterwegs! Von solchen Betrugsmaschen liest man derzeit zuhauf. „Wie oft habe ich gesagt, mir würde das nie passieren“, sagt ein Schramberger. „Ich nehme alles zurück!“









Es passiert am vergangenen Freitag, 11.45 Uhr, in einem der Schramberger Stadtteile. Das Festnetztelefon klingelt, die Nummer ist unterdrückt. Ein 62-jähriger Mann, nimmt ab und erschrickt – denn am anderen Ende der Leitung ist die Kriminalpolizei.