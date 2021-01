Fallensteller am Werk? Katze in Albstadt schwer verletzt

Fessler und seine Lebensgefährtin sprangen sofort ins Auto und fuhren nach Straßberg; was sie dort sahen, verschlug ihnen die Sprache: Lia war am Montagabend durch die Terrassentür in ein Haus in der Maurerstraße geschlichen und hatte dort Zuflucht unter einer Bank gesucht; ihr rechter Vorderlauf blutete und war übel zugerichtet.

Die Hausherrin, die selber Tiere besitzt, gab ihr zu fressen und zu trinken; anderntags rief sie das Tierheim und wurde, da dort gerade kein Tierarzt vor Ort war, an die diensthabende Notpraxis, eben die in Straßberg, verwiesen. Dorthin brachte sie Lia – was ihr Rainer Fessler hoch anrechnet. Dass der Halter umgehend ausfindig gemacht werden konnte, liegt daran, dass Lia einst aus dem Tierheim zu Fessler gekommen war und deshalb gechipt ist. Der Chip im Ohr enthielt alle notwendigen Informationen.