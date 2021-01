Fall Yves R. aus Oppenau Verteidigung kritisiert die entwaffneten Polizisten

Die Polizeibeamten hätten absolut richtig gehandelt, hieß es im Sommer vom Polizeipräsidium Offenburg. Am Freitag wurde deutlich, dass die beiden Verteidiger das nicht uneingeschränkt gelten lassen wollen. Kritische Fragen musste vor allem der Beamte beantworten, der von Yves R. vergangene Woche in einer Erklärung als "herablassend" beschrieben worden war. Er habe sich durch dessen "Sticheleien" provoziert gefühlt, so R. Während der Einsatzleiter vor der Hütte mit der Zentrale sprach, habe er eigenständig mit einem zweiten Kollegen entschieden, die Durchsuchung an Yves R. vorzunehmen, erklärt der Polizeibeamte auf Nachfrage der Verteidigung. R. habe das abgelehnt, der Beamte ihm daraufhin gedroht, ihn dann eben herausholen zu müssen.

Als die beiden Beamten sich auf ihn zubewegten, sei die Situation eskaliert – so der Tenor der Zeugenaussagen. Der Angeklagte hatte bereits vergangene Woche erklärt, dass er Angst gehabt habe, festgenommen zu werden – für R. eine Horrorvorstellung. R. sei nicht erklärt worden, warum er durchsucht werden solle, so die Verteidigung. Die Körperkontrolle zu diesem Zeitpunkt habe zudem gegen eine vorherige Absprache verstoßen

Urteil für den 19. Februar erwartet

Zunächst sei R.s Rucksack durchsucht worden, schilderte der Einsatzleiter. R. habe vorgeschlagen, sich selbst durchsuchen zu lassen, sobald er diesen wiederbekomme. Um zu deeskalieren habe er sich darauf eingelassen, sagte der Einsatzleiter. Er sei daraufhin vor die Tür, um mit dem Rucksack zu helfen. Eine Absprache über das weitere Vorgehen habe es unter den Polizisten nicht gegeben.

Der nächste Verhandlungstermin findet als "Kurztermin" am Dienstag, 9. Februar, statt. Ein Urteil wird für den 19. Februar erwartet.